четверг, 10 мая 2018 г.
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Ратас поздравил Медведева

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас в четверг поздравил Дмитрия Медведева с тем, что он вновь возглавил правительство России.

Премьер-министр Эстонии направил Медведеву поздравительное письмо на английском языке, выразив надежду на то, что между двумя странами будут развиваться добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении.

Госдума России во вторник утвердила Дмитрия Медведева большинством голосов на пост премьер-министра. Инаугурация Владимира Путина состоялась в понедельник.

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