Фото и видео: в Пыхья-Таллинне горели автомобили

Сегодня в 4.07 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Вольта. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящие автомобили. В Пыхьяском спасательном центре уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.