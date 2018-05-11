Фото и видео: в Пыхья-Таллинне горели автомобили
11 мая 2018 г., 7:08
В Пыхья-Таллинне на частной территории на улице Вольта минувшей ночью горели автомобили. В огне пострадали восемь машин, пишет Postimees.
Сегодня в 4.07 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Вольта. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящие автомобили. В Пыхьяском спасательном центре уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали в 06.03. Движение на улице Вольта нарушено.
Причину пожара и размер ущерба выяснит следствие.