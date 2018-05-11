пт, 11.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото и видео: в Пыхья-Таллинне горели автомобили

Фото и видео: в Пыхья-Таллинне горели автомобили

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Пыхья-Таллинне на частной территории на улице Вольта минувшей ночью горели автомобили. В огне пострадали восемь машин, пишет Postimees.

Сегодня в 4.07 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Вольта. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящие автомобили. В Пыхьяском спасательном центре уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали в 06.03. Движение на улице Вольта нарушено.

Причину пожара и размер ущерба выяснит следствие.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ