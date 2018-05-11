Статистика: каким был средний доход у жителей Эстонии в прошлом году

Если рассматривать ситуацию по уездам, то самыми высокими брутто-доходами - 1283,53 евро в месяц - могли похвастаться работники из Харьюмаа, самый низкий брутто-доход был у работников из Ида-Вирумаа - 946,27 евро в месяц, передает Rus.err со ссылкой на данные Департамента статистики.

Разница в среднем доходе между самоуправлениями с самым высоким и самым низким доходом была двукратной: самый высокий средний доход, как и в прежние годы, получали жители волости Виймси (1601,69 евро в месяц), а самый низкий — жители волости Пейписияэре (793,37) и города Калласте (836).

Среди получателей дохода 52% были женщины, средний брутто-доход которых составил 1019,17 евро, для мужчин соответствующий показатель в прошлом году был 1304,86 евро.