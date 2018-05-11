Портал KV.EE: рост цен на квартиры замедлился, а земля подорожала

Количество предложений по земельным участкам за год увеличилось на 14%, а средняя запрашиваемая цена - на 22%. В апреле на портале KV.EE было выставлено на продажу 2515 земельных участков, из которых 1533 находятся в Харьюском уезде. Средняя цена квадратного метра земельного участка увеличилась на портале до 60 евро, годом ранее она составляла 49 евро.