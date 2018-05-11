Портал KV.EE: рост цен на квартиры замедлился, а земля подорожала

Согласно анализу, проведенному порталом недвижимости KV.EE, замедление роста цен на рынке квартир вызвало значительную активность на рынке земельных участков. Что дальше?
Количество предложений по земельным участкам за год увеличилось на 14%, а средняя запрашиваемая цена - на 22%. В апреле на портале KV.EE было выставлено на продажу 2515 земельных участков, из которых 1533 находятся в Харьюском уезде. Средняя цена квадратного метра земельного участка увеличилась на портале до 60 евро, годом ранее она составляла 49 евро.
Самое большое оживление произошло на рынке Таллинна и Харьюского уезда. «Цены на квартиры продолжат расти примерно в равном темпе с ростом заработной платы», - объяснила Кристиана Пыльд, менеджер по маркетингу KV.EE. «Настало время землевладельцев, у которых появилась возможность заработать за счет повышения цен», - добавила она.