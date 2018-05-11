Опрос: блогером или врачом? Ученики таллиннской школы рассказали, кем хотят стать Смотрите видео!
11 мая 2018 г., 18:22
Если среди молодежи Великобритании каждый третий хочет стать блогером, то среди молодежи Эстонии до сих пор в почете такие профессии как полицейский, капитан и врач.
Проведенный опрос учеников первых и 11 классов Таллиннской немецкой гимназии показал, что молодежь Эстонии остается верна более традиционным профессиям.
Ни один из опрошенных не мечтает стать блогером. Первоклассники изъявили желание стать врачом, певицей, футболистом и полицейским. Гимназисты же рассматривают такие сферы деятельности как физиотерапия, реклама, психология, бизнес или морское дело.
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