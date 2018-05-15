Ищете работу на лето? Тогда это предложение для вас!

Руководитель R-Kiosk по персоналу Пирет Аэсс отмечает, что так как технические навыки освоить легко, то в первую очередь от кандидатов ожидается чувство ответственности, энергичность и готовность общаться с людьми. "Кого мы особенно ждем — это сияющие, позитивные личности", - отмечает она.

Сегодняшняя молодежь хорошо понимает важность получения опыта работы. Они осознают, что невозможно получить лишь дома и в школе знания и навыки, необходимые для увеличения конкурентоспособности на рынке. Аэсс отмечает, что такие черты характера как терпеливость, внимательность, чувство эмпатии и гибкость часто более развиты у тех людей, которые работали в сфере обслуживания. "Так как эти качества высоко ценятся на рынке труда, опыт работы в сфере обслуживания дает замечательную возможность начать быстрый подъем по карьерной лестнице", - говорит она.

Так как молодежь на работу на летний период брали и раньше, у предприятия, по словам Аэсс, достаточно знаний, которые помогут сделать получаемый в R-Kiosk опыт запоминающимся, причем в позитивном смысле. Среди прочего предприятие предоставляет первичное обучение, чтобы познакомить молодых работников с розничной торговлей и техникой. Это делается для того, чтобы молодому человеку было проще вжиться в новую среду. Также была разработана такая система оплаты труда, которая позволяет самому повлиять на размер собственного дохода. "Отталкиваясь от полученных комментариев, мы сформировали оплату, которая позволяет воплотить в жизнь какую-нибудь мечту — будь то новый телефон, лыжный отдых в горах или путешествие в теплые страны. Те молодые люди, которые работали в R-Kiosk в прошлые годы, при продуманном обращении с деньгами могли себе это позволить", - отмечает Аэсс.

Абитуриент Роланд Риколас, который работает в R-Kiosk с начала этого года, высоко ценит рабочую культуру предприятия. "Инструкции даются понятные, и работать можно в располагающей и позитивной атмосфере", - говорит он.

Энергичная Диана Плешанкова, которая тоже довольно недавно присоединилась к коллективу R-Kiosk, отмечает, что она в восторге от руководства предприятия, рабочей атмосферы и коллег. "Я не ощущаю себя чьей-то подчиненной, мы будто одна семья, где все друг друга берегут. К тому же рабочие обязанности и зарплата находятся в равновесии", - рассказывает она.

Желающие предложить свою кандидатуру могут заполнить анкету по адресу http://www.kiosk.ee/kandideeri/ankeet/.