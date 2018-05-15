Хозяев массажных салонов признали виновными в сводничестве

Где проходит черта между эротикой и проституцией?

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа

В ноябре 2011 года уголовная коллегия Государственного суда вынесла решение, которым судебная практика получила подтверждение, что под проституцией, в числе прочего, понимается предложение партнеру сексуального удовлетворения за деньги, причем, предложение сексуального удовлетворения может состоять как из полового сношения, так и из других видов удовлетворения половой страсти. В свою очередь удовлетворение половой страсти это деятельность, связанная с телом человека, цель которой вызвать половое возбуждение или его увеличение до полного удовлетворения, то есть оргазма. Таким образом, суд четко дал понять, что эротический массаж за деньги нужно понимать, как проституцию.

Согласно редакции Пенитенциарного кодекса, действующей с 2012 года, статья 133’2 предусматривает наказание за сводничество, под которым понимается организация встречи лица, занимающегося проституцией, с клиентом, содержание борделя, его управление, содействие в нем проституции, или сдача в аренду помещения для содержания в нем борделя – ранее под подобной деятельностью подразумевалось посредничество в проституции.