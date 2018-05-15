14 автомобилей сгорели из-за мусора

Спасатели выяснили, что 14 автомобилей, сгоревших в ночь на пятницу на улице Вольта в Пыхья-Таллинне, загорелись из-за бочки для сжигания мусора, находящейся на той же территории.
“По результатам действий следственной группы Пыхьяского спасательного центра можно сказать, что пожар начался с бочки для сжигания мусора”, - прокомментировала специалист по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Яне Гридасов.
Полиция по факту происшествия возбуждать дела не стала. Бочка для сжигания мусора находилась непосредственно возле автомобилей.
В пятницу вечером в 4.07 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вольта в Пыхья-Таллинне. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили горевшие транспортные средства. Никто в происшествии не пострадал.