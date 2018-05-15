14 автомобилей сгорели из-за мусора

“По результатам действий следственной группы Пыхьяского спасательного центра можно сказать, что пожар начался с бочки для сжигания мусора”, - прокомментировала специалист по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Яне Гридасов.

Полиция по факту происшествия возбуждать дела не стала. Бочка для сжигания мусора находилась непосредственно возле автомобилей.