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14 автомобилей сгорели из-за мусора

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Сгоревшие автомобили на улице Вольта.

ФОТО: Liis Treimann

Спасатели выяснили, что 14 автомобилей, сгоревших в ночь на пятницу на улице Вольта в Пыхья-Таллинне, загорелись из-за бочки для сжигания мусора, находящейся на той же территории.

“По результатам действий следственной группы Пыхьяского спасательного центра можно сказать, что пожар начался с бочки для сжигания мусора”, - прокомментировала специалист по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Яне Гридасов.

Полиция по факту происшествия возбуждать дела не стала. Бочка для сжигания мусора находилась непосредственно возле автомобилей.

В пятницу вечером в 4.07 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вольта в Пыхья-Таллинне. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили горевшие транспортные средства. Никто в происшествии не пострадал.

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