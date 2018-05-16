Раймонд Кальюлайд потребовал от Таави Ааса отчета о мерах обуздания коррупции в Таллинне

«Я как депутат, избранный в городское собрание от Пыхьяской части Таллинна и голосовавший в горсобрании за нынешний состав мэрии жду, что Таави Аас и городская управа ответят на вопрос — каковы те изменения, которые Центристская партия предпримет для того, чтобы существенно сократить коррупционные риски в городе, - написал Кальюлайд в среду в социальных сетях Facebook. - Я уверен, что того же ждут и те жители Пыхья-Таллинна, интересы которых я представляю на своем посту. Центристская партия допустила ошибку и только Центристская партия в силах ее исправить».

Центральная криминальная полиция в среду задержала руководителя Сылеского спортивного центра Тоомаса Ристлаана, которого подозревают во взяточничестве.

«Сам факт задержания руководителя спортцентра «Сыле» Тоомаса Ристлаана для меня не стал неожиданностью, - написал Кальюлайд. - Несколько недель назад ко мне обратилось за помощью действующее в центре спортивное общество — они хотели понять, что им делать в ситуации, когда руководитель центра Ристлаан вымогает у них за право действовать в центре взятку. Я попросил их обратиться в полицию».

«Речь идет о правонарушении, серьезно подрывающем чувство справедливости у живущих в Пыхья-Таллинне людей. Просто не должно быть в столице Эстонской республики такое положение, при котором члену руководящей в городе партии приходится платить взятку за то, чтобы заниматься детским и молодежным спортом в центре, который принадлежит общественности, всем нам», - написал старейшина Пыхья-Таллинна.

По его словам, неделей позже он встретился в связи с возбужденным по данному происшествию делом с полицейскими чиновниками. «Я сказал им, что община Пыхья-Таллинна надеется на них и ждет от них помощи в решении данной проблемы. Я благодарю полицию за быструю и профессиональную реакцию».

Кальюлайд подчеркнул, что Центристская партия должна сделать из произошедшего очень серьезные выводы.