В Риге по подозрению в убийстве молодой женщины задержаны два гражданина Индии

11 мая сотрудники полиции получили информацию от жителей о том, что в Риге, на проспекте Виестура, некая женщина упала из окна восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у входа в подъезд труп женщины 1985 года рождения. Предположительно, ее вытолкнули из окна.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и той же ночью задержали двух мужчин - граждан Индии 1992 и 1993 года рождения. Установлено, что погибшая знала одного из подозреваемых. Согласно полученной информации, между женщиной и мужчинами в квартире возникла ссора, однако другие подробности еще выясняются.