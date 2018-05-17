В Риге по подозрению в убийстве молодой женщины задержаны два гражданина Индии

В пятницу, 11 мая, вскоре после полуночи в Риге на проспекте Виестура из окна восьмого этажа выпала женщина 1985 года рождения. Она погибла. По подозрению в убийстве Госполиция тут же задержала двух граждан Индии. Возбуждено уголовное дело и выясняются все обстоятельства случившегося, а также мотивы содеянного.
11 мая сотрудники полиции получили информацию от жителей о том, что в Риге, на проспекте Виестура, некая женщина упала из окна восьмого этажа. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у входа в подъезд труп женщины 1985 года рождения. Предположительно, ее вытолкнули из окна.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и той же ночью задержали двух мужчин - граждан Индии 1992 и 1993 года рождения. Установлено, что погибшая знала одного из подозреваемых. Согласно полученной информации, между женщиной и мужчинами в квартире возникла ссора, однако другие подробности еще выясняются.
В связи со случившемся возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 5 до 20 лет. На данный момент оба подозреваемых задержаны.