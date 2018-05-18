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В Эстонии иждивенцев уже давно больше, чем работающих людей

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Люди размахивают флагами Эстонии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Prozes

В течение последних девяти лет число неработающих жителей Эстонии стабильно превышало число тех, кто ходит на работу.

Еще в 1991 году работающих людей было на четверть больше, чем иждивенцев: 800 000 работающих и 600 000 неработающих людей. Среди последней категории - безработные, дети и неработающие пенсионеры, передает Rus.ERR.

Сейчас в Эстонии живет 618 000 человек, которые ходя на работу, и 622 000 - тех, кто не ходит на работу и живет за счет системы социального обеспечения.

Число иждивенцев, по словам советника отдела развития системы здравоохранения минсоцдел Кайя Казекамп, в значительной степени обусловлено тем, что государство в течение времени расширило круг получателей бесплатного медицинского страхования среди неработающих людей, например, за счет родителей детей младше 3-х лет и получателей социальных пособий.

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