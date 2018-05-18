В Эстонии иждивенцев уже давно больше, чем работающих людей

Еще в 1991 году работающих людей было на четверть больше, чем иждивенцев: 800 000 работающих и 600 000 неработающих людей. Среди последней категории - безработные, дети и неработающие пенсионеры, передает Rus.ERR.

Сейчас в Эстонии живет 618 000 человек, которые ходя на работу, и 622 000 - тех, кто не ходит на работу и живет за счет системы социального обеспечения.