Видео: россияне хотели вынести половину отеля в Турции и попались
19 мая 2018 г., 12:25
Персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы.
На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок, передает Lenta.ru.
Ролик был назван «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину гостиницы в Анталии».