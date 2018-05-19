Видео: россияне хотели вынести половину отеля в Турции и попались

На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок, передает Lenta.ru.