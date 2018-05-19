сб, 19.05.2018
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Видео: россияне хотели вынести половину отеля в Турции и попались

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Турция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы. 

На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок, передает Lenta.ru.

Ролик был назван «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину гостиницы в Анталии».

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