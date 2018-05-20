Таави Рыйвас будет баллотироваться в Рийгикогу в Таллинне
20 мая 2018 г., 14:37
Бывший председатель Партии реформ, член Рийгикогу Таави Рыйвас на следующих парламентских выборах выставит свою кандидатуру в избирательном округе №2 (столичные районы Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита), передает Rus.ERR.
"Конечно, я намерен баллотироваться на выборах. И намерен поспособствовать тому, чтобы Партия реформ выиграла эти выборы", - подтвердил Рыйвас ERR.
"Что касается округа, в котором я буду баллотироваться, то никакого секрета здесь нет, разговоры об этом велись уже давно. Я планирую баллотироваться там, где баллотировался и на местных выборах - то есть в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита", - добавил Рыйвас.