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Таави Рыйвас будет баллотироваться в Рийгикогу в Таллинне

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Таави Рыйвас.

ФОТО: Jörgen Norkroos

Бывший председатель Партии реформ, член Рийгикогу Таави Рыйвас на следующих парламентских выборах выставит свою кандидатуру в избирательном округе №2 (столичные районы Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита), передает Rus.ERR.

"Конечно, я намерен баллотироваться на выборах. И намерен поспособствовать тому, чтобы Партия реформ выиграла эти выборы", - подтвердил Рыйвас ERR.

"Что касается округа, в котором я буду баллотироваться, то никакого секрета здесь нет, разговоры об этом велись уже давно. Я планирую баллотироваться там, где баллотировался и на местных выборах - то есть в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита", - добавил Рыйвас.

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