Таави Рыйвас будет баллотироваться в Рийгикогу в Таллинне

"Конечно, я намерен баллотироваться на выборах. И намерен поспособствовать тому, чтобы Партия реформ выиграла эти выборы", - подтвердил Рыйвас ERR.

"Что касается округа, в котором я буду баллотироваться, то никакого секрета здесь нет, разговоры об этом велись уже давно. Я планирую баллотироваться там, где баллотировался и на местных выборах - то есть в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита", - добавил Рыйвас.