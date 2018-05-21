Завалить деньгами: "Зенит" предлагает итальянскому тренеру астрономические деньги

Руководство «Зенита» продолжает поиск специалиста на вакантное место главного тренера клуба, которое освободилось после ухода Роберто Манчини, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, российский клуб предложил главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри контракт с зарплатой более € 7 млн в год, чтобы убедить его возглавить команду.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалист совсем не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.
Ранее Сарри оказался в списке из пяти кандидатов на пост главного тренера «Зенита», в который также вошли Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»). Позже стало известно, что этот список сократился до трёх фамилий.
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в межсезонье.
«Единственное, что меня смущает, – в жизни у всего есть конец. Это правда, и порой лучше закончить историю, пока в ней всё хорошо. Когда я только пришёл сюда, команда завершила сезон с отставанием в 24 очка от первого места. Сейчас между нами и «Ювентусом» 4 очка. Мы не добились своей цели, но это было невероятное приключение. Мне стоит поблагодарить болельщиков. Несмотря на то что я не знаю, что будет в следующем году, они всегда будут в моём сердце.
Ситуация непростая, и нельзя сказать, что мы вновь попытаемся добиться успеха с этими игроками, потому что я не знаю, сохранит ли команда тот вид, который имеет сейчас. У некоторых игроков прописаны опции выкупа и есть предложения от больших клубов. Не уверен, что «Наполи» удастся удержать их всех.
Не думаю, что смог бы перейти в другую итальянскую команду прямо сейчас. Воспоминания о «Наполи» были бы слишком сильными», — цитирует Сарри Football Italia.
Отказал "Зениту" и наставник английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес. Как сообщает championat.com со ссылкой на Northen Echo, петербургский клуб был готов предложить испанскому специалисту подписать выгодный контракт и выделить огромный бюджет на летнее межсезонье, но он отказался от переезда в Санкт-Петербург.
Кроме того, Бенитес отверг варианты со стороны некоторых команд из Китая и Ближнего Востока и выразил желание остаться в английской Премьер-лиге.
При этом будущее специалиста в «Ньюкасле» пока не определено. Бенитес разочарован отсутствием прогресса в переговорах между его представителями и управляющим директором «сорок» Ли Чарнли. Отмечается, что главный тренер откажется от дальнейшего сотрудничества, если не получит каких-либо гарантий относительно планов на летнее трансферное окно.