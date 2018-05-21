Завалить деньгами: "Зенит" предлагает итальянскому тренеру астрономические деньги

По информации издания, российский клуб предложил главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри контракт с зарплатой более € 7 млн в год, чтобы убедить его возглавить команду.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалист совсем не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.

Ранее Сарри оказался в списке из пяти кандидатов на пост главного тренера «Зенита», в который также вошли Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»). Позже стало известно, что этот список сократился до трёх фамилий.

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в межсезонье.

«Единственное, что меня смущает, – в жизни у всего есть конец. Это правда, и порой лучше закончить историю, пока в ней всё хорошо. Когда я только пришёл сюда, команда завершила сезон с отставанием в 24 очка от первого места. Сейчас между нами и «Ювентусом» 4 очка. Мы не добились своей цели, но это было невероятное приключение. Мне стоит поблагодарить болельщиков. Несмотря на то что я не знаю, что будет в следующем году, они всегда будут в моём сердце.

Ситуация непростая, и нельзя сказать, что мы вновь попытаемся добиться успеха с этими игроками, потому что я не знаю, сохранит ли команда тот вид, который имеет сейчас. У некоторых игроков прописаны опции выкупа и есть предложения от больших клубов. Не уверен, что «Наполи» удастся удержать их всех.

Не думаю, что смог бы перейти в другую итальянскую команду прямо сейчас. Воспоминания о «Наполи» были бы слишком сильными», — цитирует Сарри Football Italia.

Отказал "Зениту" и наставник английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес. Как сообщает championat.com со ссылкой на Northen Echo, петербургский клуб был готов предложить испанскому специалисту подписать выгодный контракт и выделить огромный бюджет на летнее межсезонье, но он отказался от переезда в Санкт-Петербург.

Кроме того, Бенитес отверг варианты со стороны некоторых команд из Китая и Ближнего Востока и выразил желание остаться в английской Премьер-лиге.