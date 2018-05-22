Белоруссия призывает ЕС снять с республики все санкции

"Мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры", - сказал В.Макей во вторник на встрече с послами по особым поручениям стран - членов Европейского союза по делам "Восточного партнерства".

В данной связи он напомнил, что в феврале текущего года ЕС продлил ограничительные меры, которые "давно потеряли рациональное объяснение".

По словам министра, сотрудничество между ЕС и Белоруссией, которое развивается последние несколько лет, принесло больше пользы для обеих сторон, чем десятилетия санкций.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году. Позднее ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения отношений с Евросоюзом.