Попавшийся пьяным водитель отправился за решетку

Ранним утром 22 мая в Тарту на улице Рийа патрульные остановили автомобиль Audi A4, по поводу которого той же ночью поступали неоднократные вызовы. Водитель был пьян. "Местные обратили на него внимание, потому что он останавливался рядом и спрашивал, где в это время можно купить алкоголь", - рассказал старший инспектор Тайво Роси.

Сообщения о подозрительной Audi стали поступать в центр тревоги еще вечером предыдущего дня, когда вокруг машины проводилась вечеринка. Когда на место прибыли полицейские, компания разошлась, полицейские ограничились устным предостережением. Несмотря на это, всего несколько часов спустя по поводу этой же компании и этого же автомобиля стали поступать новые звонки: звонившие утверждали, что водитель Audi пьян.

Стражи порядка остановили машину на улице Струве, задержали водителя, которым оказался 48-летний мужчина, употреблявший алкоголь. Его доставили в арестный дом на вытрезвление, после чего он предстал перед судом. Суд приговорил обвиняемого к 15 суткам ареста, кроме того, у него изъяли водительские права на три месяца.