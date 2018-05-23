В Эстонии вступил в силу Закон о кибербезопасности

Как сообщила в пресс-релизе министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, Эстония стала одним из первых в Европе государств, которое ввело у себя данный закон в полной мере.

«Принимая стандарты кибербезопасности в Европе, мы были свободны выбрать, пойти более легким путем или более сложным — и мы решили в пользу последнего. Благодаря принятию нового закона мы ввели в Эстонии принципиальные требования по обеспечению кибербезопасности, установили механизм контроля за их исполнением и меры взыскания за их нарушение», - подчеркнула Пало.

Инициированный правительством Закон о кибербезопасности (597 SE) перенимает директиву ЕС о безопасности Сети и информации. На внутригосударственном уровне для лиц, предоставляющих важные услуги и цифровые услуги, будут установлены требования по внедрению мер безопасности и оповещению о киберинцидентах.

Также будут уточнены задачи Департамента государственных инфосистем по обеспечению киберправительства и организации международного сотрудничества.

Лица, оказывающие существенные для населения услуги (например, жизненно-важные услуги, важные предприятия инфраструктуры, Eesti Internet SA), а также поставщики наиболее крупных электронных услуг (торговые площадки, поисковики или облачные технологии) должны будут в дальнейшем внедрять организационные, физические и инфотехнологические меры безопасности, исходя из анализа рисков.

Они также обязаны отслеживать деятельность, угрожающую безопасности, и при необходимости внедрять меры для препятствия распространению и снижения влияния инцидентов. Помимо этого, о киберинцидентах, имеющих серьезные последствия, они обязаны сообщать Департаменту государственных инфосистем.

В публичном секторе обязанность применять меры по безопасности данных распространится, например, на почтовые серверы, файловые серверы и системы документооборота. До сих пор обязанность применять меры безопасности, указанные в правовых актах, распространялась лишь на инфосистемы, которые являются хранилищем данных в значении Закона о публичной информации. Новых существенных обязанностей в публичном секторе появиться не должно. Обеспечение безопасности инфосистем на протяжении многих лет является неотъемлемой частью разработки и развития ИТ-систем.