В параде в честь Дня победы примут участие 1500 человек

Мероприятия в рамках парада начнутся 22 июня, когда на Певческом поле будет зажжен священный огонь, сообщила в четверг пресс-служба Кайтселийта.

Утром 23 июня на воинском кладбище будут возложены венки к монументу павшим в Освободительной войне, а огонь памяти и священный огонь будут объединены в огонь победы.

Парад в честь Дня победы на Певческом поле начнется 23 июня в 11 часов.

Парад будет принимать президент Керсти Кальюлайд , командовать парадом будет командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли, построением будет командовать начальник штаба Кайтселийта полковник Ильмар Тамм.

Посланный президентом в уезды огонь победы доставит к парадному плацу командующий Северным оборонительным округом Кайтселийта подполковник Тоомас Вяли. Огонь примут избранные в уездах представители Кайтселийта, Найскодукайтсе, Кодутютред и Нооред Коткад.

В параде по случаю столетия Кайтселийта примут участие все структурные подразделения ополчения, представительства будут численностью в роту от Найскодукайтсе, Нооред Коткад и Кодутютред, училище Кайтселийта, киберподразделение и все дружины, а также группа департамента полиции и погранохраны и знаменная команда помощников полицейских. В параде также примут участие подразделения полиции и погранохраны. Из зарубежных стран ожидается участие знаменных групп Дании, Латвии, Литвы, США, Польши и Швеции и групп Финляндии и Великобритании.

В построении парада примут участие 1500 человек.

Музыку обеспечат объединенный оркестр Кайтселийта, оркестра Пярнуской дружины Кайтселита, духовой оркестр Кайтселийта, оркестр Сил обороны и оркестр из Великобритании.

День защиты страны начнется на Певческом поле в 12 часов. В программе показательный бой, выставки Кайтселийта, Сил обороны, спасательного департамента и департамента полиции и погранохраны, будет также демонстрироваться копия исторического броневика Estonia.

В 15 часов в парке Юрьевой ночи огонь победы будет передан Харьюскому самоуправлению и районам Таллинна.

В прошлом году парад прошел в Раквере, а в позапрошлом году в Выру.