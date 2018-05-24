В параде в честь Дня победы примут участие 1500 человек

Парад в честь Дня победы и День защиты страны в этом году пройдут на Певческом поле в Таллинне, в торжественном построении парада примут участие 1500 человек.
Мероприятия в рамках парада начнутся 22 июня, когда на Певческом поле будет зажжен священный огонь, сообщила в четверг пресс-служба Кайтселийта.
Утром 23 июня на воинском кладбище будут возложены венки к монументу павшим в Освободительной войне, а огонь памяти и священный огонь будут объединены в огонь победы.
Парад в честь Дня победы на Певческом поле начнется 23 июня в 11 часов.
Парад будет принимать президент Керсти Кальюлайд , командовать парадом будет командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли, построением будет командовать начальник штаба Кайтселийта полковник Ильмар Тамм.
Посланный президентом в уезды огонь победы доставит к парадному плацу командующий Северным оборонительным округом Кайтселийта подполковник Тоомас Вяли. Огонь примут избранные в уездах представители Кайтселийта, Найскодукайтсе, Кодутютред и Нооред Коткад.
В параде по случаю столетия Кайтселийта примут участие все структурные подразделения ополчения, представительства будут численностью в роту от Найскодукайтсе, Нооред Коткад и Кодутютред, училище Кайтселийта, киберподразделение и все дружины, а также группа департамента полиции и погранохраны и знаменная команда помощников полицейских. В параде также примут участие подразделения полиции и погранохраны. Из зарубежных стран ожидается участие знаменных групп Дании, Латвии, Литвы, США, Польши и Швеции и групп Финляндии и Великобритании.
В построении парада примут участие 1500 человек.
Музыку обеспечат объединенный оркестр Кайтселийта, оркестра Пярнуской дружины Кайтселита, духовой оркестр Кайтселийта, оркестр Сил обороны и оркестр из Великобритании.
День защиты страны начнется на Певческом поле в 12 часов. В программе показательный бой, выставки Кайтселийта, Сил обороны, спасательного департамента и департамента полиции и погранохраны, будет также демонстрироваться копия исторического броневика Estonia.
В 15 часов в парке Юрьевой ночи огонь победы будет передан Харьюскому самоуправлению и районам Таллинна.
В прошлом году парад прошел в Раквере, а в позапрошлом году в Выру.
День победы — государственный праздник Эстонии, который отмечают 23 июня с 1934 года. Он посвящен победе Эстонии над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве (битве под Вынну).