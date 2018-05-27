Школьников и студентов надо развлекать или все-таки обучать?

Несгибаемый учёный и преподаватель Пеэп Леппик продолжает подкалывать на страницах «Учительской газеты» демократизаторов школ, а также фанатов современных технологий и «изменившегося» понимания обучения, которые вместо развития педагогики занимаются либо откровенной самодеятельностью, либо копированием всего западного.
Увлечённо создавая с виду красивые и модные «модели обучения», мы не замечаем, что такое положение вещей искусственно создано путём внедрения в процесс воспитания и обучения детей и подростков ложных предпосылок.
Приведу несколько примеров.
Пример первый
Ребёнок – это личность, равная совершеннолетнему человеку. Он сам решает, что и как делать и т.д. Подобная предпосылка переворачивает с ног на голову не только психологию развития, но и весь воспитательно-образовательный процесс, т.е. педагогику. Мы придумываем «новые» методики или используем методы обучения взрослых, не ведая даже того, что до одиннадцатилетнего возраста ребёнок вообще не способен мыслить абстрактно. О воспитании и речи нет. «Предпосылка», она же не изменит природу ребёнка – он ведь всё равно останется ребёнком, которого придётся обучить и воспитать.
Пример второй
Школьники Эстонии, хоть и занимают верхние строчки в рейтинге PISA, однако не испытывают никакой радости от учёбы. Теперь тёти и дяди из ОЭСР утверждают, что то же самое происходит и в Финляндии. И вот начинается уже новая свистопляска – как нам «сделать» школьников счастливыми?
«Создание» весёлой школы – это задача несложная, но ведь в такой никто и ничему не научится. Опытом всего человечества обладают философы, которые расскажут вам, что учёба – это преодоление трудностей и противоречий! Уже даже в университетах появились молодые люди, которые ожидают от профессора «игровых элементов»… Долго это ещё будет продолжаться?
Пример третий
Результаты тестов PISA свидетельствуют о высоком уровне школ Эстонии – именно это обожают подчёркивать чиновники от образования (читай: как же чудненько мы управляем происходящим в школе!). Да ни о чём они не свидетельствуют! Сравните теперь наши утверждения с утверждением двух финских профессоров педагогики – Осмо Кивинена (Турку) и Яркко Хаутамяки (Хельсинки): «Связь между результатами теста PISA и происходящим в школе (т.е. обучением) ничтожна (по крайней мере в Финляндий, хм!). Опять ложная посылка…
Пример четвёртый
В процессе учёбы пользуйтесь программой PowerPoint, потому что профессура ведь пользуется! Это яркий пример распространения по всему миру псевдонауки. Для многих преподавателей (особенно тех, кто работает в старших классах), это уже основной метод обучения.
Пять-шесть лет назад (тогда ещё можно было!) встал вопрос об уровне преподавания в университетах. Тогда Хардо Паюла выступил в газете „Maaleht“ с идеей – миротворцы ООН должны отобрать у университетских преподавателей все устройства для демонстрации слайдов в PowerPoint. Согласен с Паюла на 95%, потому что такие лекции – это же ведь самое настоящее убийство процесса овладения знаниями.
Самым же опасным в итоге является то, что ложные посылки заставляют нас отрекаться от науки под названием «психология». Слушайте и смотрите лекции наших докторов педагогики, например, в интернете (UTTV), и ни слова больше о науке, особенно о фундаментальных исследованиях! Так как мы отбросили в сторону даже проверенные временем и соответствующие законам природы методы развития, обучения и воспитания детей, то вот мы и оказались на карачках… Что, так и будем на брюхе ползать?