Школьников и студентов надо развлекать или все-таки обучать?

Увлечённо создавая с виду красивые и модные «модели обучения», мы не замечаем, что такое положение вещей искусственно создано путём внедрения в процесс воспитания и обучения детей и подростков ложных предпосылок.

Приведу несколько примеров.

Пример первый

Ребёнок – это личность, равная совершеннолетнему человеку. Он сам решает, что и как делать и т.д. Подобная предпосылка переворачивает с ног на голову не только психологию развития, но и весь воспитательно-образовательный процесс, т.е. педагогику. Мы придумываем «новые» методики или используем методы обучения взрослых, не ведая даже того, что до одиннадцатилетнего возраста ребёнок вообще не способен мыслить абстрактно. О воспитании и речи нет. «Предпосылка», она же не изменит природу ребёнка – он ведь всё равно останется ребёнком, которого придётся обучить и воспитать.

Пример второй

Школьники Эстонии, хоть и занимают верхние строчки в рейтинге PISA, однако не испытывают никакой радости от учёбы. Теперь тёти и дяди из ОЭСР утверждают, что то же самое происходит и в Финляндии. И вот начинается уже новая свистопляска – как нам «сделать» школьников счастливыми?

«Создание» весёлой школы – это задача несложная, но ведь в такой никто и ничему не научится. Опытом всего человечества обладают философы, которые расскажут вам, что учёба – это преодоление трудностей и противоречий! Уже даже в университетах появились молодые люди, которые ожидают от профессора «игровых элементов»… Долго это ещё будет продолжаться?

Пример третий

Результаты тестов PISA свидетельствуют о высоком уровне школ Эстонии – именно это обожают подчёркивать чиновники от образования (читай: как же чудненько мы управляем происходящим в школе!). Да ни о чём они не свидетельствуют! Сравните теперь наши утверждения с утверждением двух финских профессоров педагогики – Осмо Кивинена (Турку) и Яркко Хаутамяки (Хельсинки): «Связь между результатами теста PISA и происходящим в школе (т.е. обучением) ничтожна (по крайней мере в Финляндий, хм!). Опять ложная посылка…

Пример четвёртый

В процессе учёбы пользуйтесь программой PowerPoint, потому что профессура ведь пользуется! Это яркий пример распространения по всему миру псевдонауки. Для многих преподавателей (особенно тех, кто работает в старших классах), это уже основной метод обучения.

Пять-шесть лет назад (тогда ещё можно было!) встал вопрос об уровне преподавания в университетах. Тогда Хардо Паюла выступил в газете „Maaleht“ с идеей – миротворцы ООН должны отобрать у университетских преподавателей все устройства для демонстрации слайдов в PowerPoint. Согласен с Паюла на 95%, потому что такие лекции – это же ведь самое настоящее убийство процесса овладения знаниями.