Не роскошь, а средство передвижения: составлен рейтинг самых дешевых машин в мире

Первенство в этом плане удерживает индийская модель Tata Nano стоимостью от 3,3 тыс. долларов (около 2,8 тыс. евро) в базовом исполнении, в котором нет ни кондиционера, ни гидроусилителя руля, ни печки, передает Newsru.

Субкомпактный хетчбэк оснащен двигателем объемом в 0,6 литра мощностью 33 лошадиные силы и способен разогнаться максимум до 105 км/ч.

На второй позиции оказался японский хетчбэк Datsun redi-GO ценой от 4 тыс. долларов (3,4 тыс. евро). Эта модель комплектуется бензиновым двигателем объемом 0,8 литра с отдачей 54 л. с.

Datsun redi-GO построен на той же компактной платформе CMF-A, что и Renault Kwid, который в базовой версии оснащается тем же двигателем, но стоит чуть дешевле, что и позволило ему обойти в рейтинге своего французского "собрата", отмечается в публикации.

Замкнувший тройку самых бюджетных машин в мире Renault Kwid, продающийся в Индии, разрабатывался специально для рынков развивающихся стран, поэтому обладает доступной ценой от 4,1 тыс. долларов (около 3,5 тыс. евро).