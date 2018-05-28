Касса страхования от безработицы: лишь для 200 из 1000 вакансий не требуется знание госязыка

По словам руководителя отделения Аннеки Теэлахк, на северо-востоке Эстонии есть большой спрос на разнорабочих и работников в сфере обслуживания, при этом многие из соискателей работы не владеют эстонским языком на должном уровне, передает Rus.ERR .

«У нас из 1000 рабочих мест только на 200 эстонский язык не нужен. Над этим вопросом мы очень тщательно работаем. Есть программа „Работай и учись“, и даже взрослые люди могут через нас могут поступить на разные курсы эстонского языка», - рассказала Теэлахк службе новостей «Радио 4».