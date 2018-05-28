Касса страхования от безработицы: лишь для 200 из 1000 вакансий не требуется знание госязыка
28 мая 2018 г., 10:28
В Ида-Вируском отделении Кассы страхования от безработицы на учете стоят 5687 человек, что на 173 безработных меньше, чем неделей ранее.
По словам руководителя отделения Аннеки Теэлахк, на северо-востоке Эстонии есть большой спрос на разнорабочих и работников в сфере обслуживания, при этом многие из соискателей работы не владеют эстонским языком на должном уровне, передает Rus.ERR.
«У нас из 1000 рабочих мест только на 200 эстонский язык не нужен. Над этим вопросом мы очень тщательно работаем. Есть программа „Работай и учись“, и даже взрослые люди могут через нас могут поступить на разные курсы эстонского языка», - рассказала Теэлахк службе новостей «Радио 4».