В Тбилиси ожидают от предстоящего саммита НАТО принятия конкретных решений по Грузии

"В рамках предстоящего саммита мы ожидаем в декларативной форме признания наших успехов и поддержки на пути интеграции Грузии в НАТО", - сказал министр в понедельник журналистам, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в альянс.