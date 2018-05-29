Владимир Путин и Дональд Трамп. ФОТО: Jorge Silva / Reuters

В обзоре британской прессы за 29 мая:

Санкции России не помеха?

Несмотря на введенные против России санкции, шоу Путина продолжается, пишет Times, анализируя итоги Санкт-петербургского экономического форума.

Как отмечает обозреватель газеты Эмили Госден, усиление мер, принятых Вашингтоном, затронуло российских олигархов, но не экономику страны в целом.

«Ужесточение санкций и падение рубля в начале апреля пока не слишком отразились на экономике страны», - цитирует издание данные компании Capital Economics.

«Целью было не навредить российской экономике, а отправить сигнал, наказать Россию, уменьшив ей поле для маневра», - утверждает в комментарии Times Джеймс Никси из Королевского института международных отношений Чатэм-хаус.

Однако далее тот же эксперт указывает на другой фактор, который измерить намного сложнее - уменьшение иностранных инвестиций.

«Западные компании все больше боятся иметь дело с Россией. Но эти цифры нельзя увидеть на банковских счетах и в бухгалтерских учетах», - отмечает британский аналитик.

Подарок Путину от Трампа

Россия фигурирует на сегодняшних страницах Times не только в контексте экономического форума. Обозреватель газеты Дэвид Чатер анализирует возможные перспективы мировой безопасности с учетом реакции президента Путина на действия его американского коллеги.

В частности, если США выйдет из НАТО, это станет подарком для Путина, пишет Чатер, ссылаясь на интервью с бывшим немецким послом в США и Британии Вольфгангом Ишингером.

О возможности выхода США из НАТО Дональд Трамп заявлял еще в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Годом позже - на саммите Альянса в Брюсселе, где Трамп впервые присутствовал в качестве президента США, - он критиковал европейские страны за недостаточное, по его мнению, финансовое участие в формировании бюджета организации. Однако позже президент США написал в своем «Твиттере», что ряд стран-участников готовы платить больше.

Правительства нескольких европейских стран побаиваются, что Дональд Трамп может использовать предстоящий июльский саммит НАТО для того, чтобы заявить об уменьшении участия США в деятельности Североатлантического альянса или вовсе поставив ультиматум о дальнейшем участии Америки в обеспечении безопасности в Европе.

«Если администрация Трампа решит действительно поставить под вопрос лидерство США в НАТО и американскую поддержку Альянса, США сделают самый большой подарок Владимиру Путину за всю его жизнь», - цитирует газета Ишингера, который одновременно является председателем ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, собирающей ключевых мировых экспертов в этой области.

«Уменьшение деятельности США в НАТО, на мой взгляд, стало бы катастрофическим сигналом, совершенно катастрофическим. Мне кажется, что это можно было бы назвать самой большой ошибкой Дональда Трампа относительно евроатлантических договоренностей в области безопасности», - резюмирует дипломат.

Миллиарды Оксфорда и Кембриджа

В эксклюзивном материале Guardian корреспонденты Ксавьер Гривуд и Ричард Адамс подсчитали богатства британских гигантов образования - всемирно известных Оксфордского и Кембриджского университетов. Общее состояние этих двух вузов составляет 21 млрд фунтов, или почти 28 млрд долларов, говорится в статье.

Этого могло бы хватить для того, чтобы покрыть годичную плату за обучение всех вместе взятых студентов - как местных и международных - университетов и колледжей Британии. При этом, еще осталось бы 3 млрд фунтов (почти 4 млрд долларов), утверждает издание.

Концентрация такого состояния в руках всего двух университетов вызывает вопросы относительно незначительного прогресса этих учреждений в реформировании системы оплаты за обучение.

В частности, почему Оксфордские колледжи не используют ни толики этих богатств для улучшения доступа к образованию талантливых студентов из малообеспеченных слоев населения, задаются вопросом журналисты.

При этом Кембридж от комментариев отказался, отмечает издание. А в Оксфорде отметили, что многие резервы университета направлены на конкретные нужды, а также используются для долгосрочного поддержания деятельности вуза.

«Это вовсе не означает, что мы располагаем огромными свободными средствами, которые можно немедленно потратить в общих целях», - говорится, в частности, в заявлении Оксфордского университета.