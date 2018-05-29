вт, 29.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
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В эстонском календаре появится новая знаменательная дата

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Ежедневник. Иллюстративное фото.

ФОТО: /SCANPIX

Сегодня Рийгикогу одобрил инициированный всеми шестью фракциями законопроект, согласно которому 1 октября станет Днем самоуправления, пишет Postimees.

Цель новой государственной знаменательной даты – придать большее значение самоуправлениям, которые играли существенную роль в создании, восстановлении и развитии эстонского государства, сказал председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померанц в интервью Postimees в апреле.

«День самоуправления стал бы выражением уважения людям, которые своей работой в самоуправлениях ежедневно помогают нам в повседневной жизни – от Мынисте до Кыпу», - сказал тогда Померанц.

Он добавил, что работа местных самоуправлений – лучшая региональная политика. «Мы не хотим слишком многого – всего лишь лучше это осознавать хотя бы раз в год», - отметил председатель.

Законопроект об изменении Закона о праздниках и знаменательных датах, инициированный фракциями Центристской партии, Партии Реформ, Эстонской консервативной народной партии, Союза «Отечества» и Res Publica и Свободной партии, поддержали 67 депутатов, против были пять, три человека воздержались от голосования.

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