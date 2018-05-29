В эстонском календаре появится новая знаменательная дата

Цель новой государственной знаменательной даты – придать большее значение самоуправлениям, которые играли существенную роль в создании, восстановлении и развитии эстонского государства, сказал председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померанц в интервью Postimees в апреле.

«День самоуправления стал бы выражением уважения людям, которые своей работой в самоуправлениях ежедневно помогают нам в повседневной жизни – от Мынисте до Кыпу», - сказал тогда Померанц.

Он добавил, что работа местных самоуправлений – лучшая региональная политика. «Мы не хотим слишком многого – всего лишь лучше это осознавать хотя бы раз в год», - отметил председатель.