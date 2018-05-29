Эксперт: скорее всего, покупатель для airBaltic уже найден

"Это означает, что airBaltic, которая рассматривает страны Балтии как свой внутренний рынок, чувствует, что он становится недостаточным. Авиакомпания пытается с помощью более крупных воздушных судов совершать рейсы на большие расстояния и привлекать пассажиров из других мест. Также они хотят выйти на рынок чартерных перевозок, где необходимы самолеты, по меньшей мере, на 150 пассажиров", - сказал он.