Эксперт: скорее всего, покупатель для airBaltic уже найден

29 мая 2018 г., 17:34
Авиакомпания airBaltic объявил в понедельник, 28 мая, что купит до 60 новых самолетов Bombardier, а также добавит регулярные прямые рейсы из Таллинна.
"Это означает, что airBaltic, которая рассматривает страны Балтии как свой внутренний рынок, чувствует, что он становится недостаточным. Авиакомпания пытается с помощью более крупных воздушных судов совершать рейсы на большие расстояния и привлекать пассажиров из других мест. Также они хотят выйти на рынок чартерных перевозок, где необходимы самолеты, по меньшей мере, на 150 пассажиров", - сказал он.