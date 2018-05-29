вт, 29.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Эксперт: скорее всего, покупатель для airBaltic уже найден

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет AirBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Покупатель для объявившей о расширении латвийской авиакомпании airBaltic, по-видимому, уже существует и, вероятно, эта фирма не из скандинавских стран, а из Китая или России, считает эксперт по вопросам авиасообщения и бывший глава Estonian Air Тоомас Петерсон, передает Rus.err со ссылкой на ERR.

Авиакомпания airBaltic объявил в понедельник, 28 мая, что купит до 60 новых самолетов Bombardier, а также добавит регулярные прямые рейсы из Таллинна.

"Это означает, что airBaltic, которая рассматривает страны Балтии как свой внутренний рынок, чувствует, что он становится недостаточным. Авиакомпания пытается с помощью более крупных воздушных судов совершать рейсы на большие расстояния и привлекать пассажиров из других мест. Также они хотят выйти на рынок чартерных перевозок, где необходимы самолеты, по меньшей мере, на 150 пассажиров", - сказал он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ