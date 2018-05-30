Шестой год мучительной боли: стоматолог сделал молодого мужчину инвалидом

Хенри (имя изменено, настоящее редакции известно) – таллиннский юрист. Его хождение по мукам между стоматологическими клиниками началось в 2012 году, когда его прежний зубной врач направил его к ругим специалистам, сказав, что у него воспаление под корнем зуба, но коронку невозможно удалить, не сломав сам зуб.

Врач порекомендовал стоматологическую клинику, которая входит в число лучших в Таллинне. “Мне сказали, что там хорошие врачи и хорошая техника”, - вспоминает Хенри.

Поначалу все шло, как обычно. Сперва им занимался стоматолог, потом протезист. По словам Хенри, шло лечение корня, а в феврале 2013 года было решено исправлять прикус и в ходе этого процесса был поврежден тройничный нерв.

С этого момента Хенри постоянно чувствовал боль. Он инвалид с потерей трудоспособности 60%. При этом он продолжает работать, хотя может выдержать на работе лишь полдня.

Зуб выпал, боль осталась

Хенри пять лет ходил к зубному врачу, нанеся сотни визитов. Двое стоматологов письменно заверили, что при обращении в именитую клинику он был здоровым человеком. Сейчас он этим похвастаться не может.

“Это сумасшествие. Вся жизнь крутится вокруг медицины, - говорит Хенри. – Возьмем, например, сегодняшний день: специалист по восстановительному лечению дал один аппарат, который с помощью электростимуляции должен был уменьшить боль. Пару визитов он действовал хорошо, сказали, что можно пользоваться. Но он сделал меня очень сонливым”.

Зуба, с которого зимой 2013 года начался весь процесс, у Хенри больше нет. Его выдернули. А повреждение нерва осталось. “Какие-то специалисты утверждают, что это останется навсегда, кто-то говорит, что все-таки пройдет”, - констатировал пострадавший.

Ждать просто так Хенри не стал и попытался выяснить, кто виноват в его постоянной боли. Сперва он предложил врачу, проводившему процедуру, в ходе которой был поврежден нерв, оплатить все счета за последующее лечение зубов. “По состоянию на 2016 год их насчитывалось на десятки тысяч, но на этом дело не кончилось”. Врач отказался, сообщив об этом через адвоката.

В ответ на это Хенри подал на стоматолога заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Судебные эксперты оценили действия стоматолога и не обнаружили в ней ошибок и других нарушений.

По словам Хенри, среди экспертов был всего один зубной врач и три патолога. Один из выводов комиссии гласил, что в ходе лечения корня невозможно повредить нерв таким образом.

Положение все хуже

На сегодняшний день Хенри побывал на обследовании в Финляндии, на документе, который он там получил, значится: травматическое повреждение нерва. “Я что, сам его повредил через ноздрю или глазницу? Я был на операции в Германии, боль трудно оценить, но ситуация хуже, чем до этой операции. Все это вышло из-под контроля”.