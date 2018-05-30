Когда вопросов больше, чем ответов: обвиняемая в хладнокровном убийстве сожителя оправдана

Суд отметил, что вина обвиняемой не нашла подтверждения.

Суд разъяснил, что все неустранимые сомнения, как правило, трактуются в пользу обвиняемого, но это можно обойти на основании решения Госсуда лишь в том случае, когда, например, обвиняемый сознательно изменил обстановку, место происшествия и т.д.

В данном случае следы преступления были уничтожены, доказательства не собраны из-за бездеятельности ряда различных ведомств, а не по вине обвиняемого. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая не установила, что человек был убит, а лишь отметила, что причина его смерти неизвестна. Также она не вызвала полицию. На поступивший в Центр тревоги звонок, в котором сообщалось об убийстве, не отреагировали, и полиция не прибыла по адресу. Семейный врач, несмотря на то, что причина смерти не была установлена, не назначил вскрытие, и тело отправили в крематорий.

Во время досудебного расследования не было проверено ни одного утверждения обвиняемой. Прокурор отметил, что доказательством были брызги крови на футболке предполагаемой преступницы. В то же время не было выяснено, как кровь оказалась на футболке. Так как на найденной в квартире наволочке была обнаружена кровь сына обвиняемой, нельзя исключать, что речь вообще не идет о крови убитого. Досудебное расследование было односторонним и недостаточным, и эти недостатки устранить не удалось.

Суд вынес трем ведомствам предписания (Таллиннская скорая помощь, Пыхьяская префектура, Департамент здоровья), чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Согласно обвинению, в таллиннской квартире на улице Валдеку ранее не наказывавшаяся в уголовном порядке 53-летняя женщина злонамеренно ударила своего 44-летнего сожителя ножом в область сонной артерии, нанеся ему тем самым опасную для жизни рану, за которой последовала смерть жертвы. Обвиняемая свою вину не признала.