Изнасилованная мужем финка рассказала свою историю президенту и призывает других жертв домашнего насилия не прятать лицо

В Финляндии почти каждая третья женщина сталкивалась с домашнем насилием, однако лишь немногие готовы открыто рассказывать о пережитой боли, пишет Yle.
Волосы грозной воительницы развеваются на ветру, когда она берется за свой меч. Это изображение на плече 32-летней Тютти Рипатти напоминает ей о борьбе, которая полностью изменила ее жизнь.
Еще два года назад на месте татуировки был огромный синяк. Шрамы на спине и тыльной стороне ладони напоминают о том, как собственный муж швырнул ее о батарею. Долгое время верными спутниками Рипатти были панические атаки и проблемы со сном.
Сейчас у Рипатти нет своего дома. Она ночует то у матери, то у сестры. Крупные вещи хранятся у бабушки, а весь небогатый скарб помещается в армейскую сумку.
Часть друзей разорвала с женщиной отношения. Возможно, они просто не знают, как заговорить с ней после всего случившегося. В общественных местах она привыкла ходить резвым шагом, потому что не хочет ненароком встретить знакомых.
"Я никому не доверяю. Лишь в последнее время я отважилась познакомиться с новыми людьми".
Ад
Историю, точь в точь повторяющую ее собственную, Рипатти слышала от большого количества женщин. Даже от слишком большого. Но вне этих разговоров женщины остаются обезличенными и безымянными: страх и стыд не покидают их ни на миг. Почти каждая третья женщина в Финляндии испытала на себе домашнее насилие, но лишь редкие жертвы готовы говорить об этом. И пока мужчинам удается заставлять женщин молчать, власть будет оставаться у них.
Рипатти не готова молчать. Она надеется, что другие последуют ее примеру и обнажат свои травмы, несмотря на то, что это непросто.
"Истории становятся глубже и оказывают более сильное влияние, если у героев есть имена и лица. Об этом необходимо говорить, потому что иначе перемен мы не дождемся", - говорит Рипатти.
Ад начался во второе воскресенье ноября 2016 года, когда вся страна отмечала День отца.
«Бл***кая шлюха».
Такие слова долетели до сидевшей на диване в гостиной и смотревшей телевизор Рипатти. За ними последовал удар.
"Муж увидел, что я лайкнула фотографию какой-то знаменитости мужского пола в Инстраграме. Я никак не могла предугадать, что за это он сможет меня ударить".
Женщина сразу же попыталась убежать. Муж подумал, что она возьмет с собой собаку, схватил поводок и ударил жену еще раз. На щеке остался красный треугольный след от пряжки.
Рипатти удалось сбежать к сестре, и они вместе отправились к врачу. На следующий день женщина расторгла договор аренды совместной квартиры и твердо решила, что больше никогда не вернется. После этого позвонил муж.
"Он отправился в длительное путешествие с другом, и я начала вывозить вещи из квартиры. Посуду и мебель я отвезла к бабушке".
Когда муж вернулся, в квартире не было ни дивана, ни обеденного стола. Муж же сменил тактику, умолял Рипатти остаться и говорил о своей любви. Именно в этого человека Рипатти и влюбилась в свое время. Ему удалось смягчить ее сердце, но ссоры и побои повторялись вновь и вновь. Череда разрывов и возвращений продолжалась.
По статистике, так делает каждая третья пережившая насилие со стороны мужа женщина.
"Он умел очень хорошо убеждать. Я была глупой и верила, что все изменится к лучшему".
За лайки
Тютти Рипатти встретила своего мужа осенью 2014 года. Он был типичным «плохим парнем», и поначалу отношения у пары не ладились. Но вскоре они все же поженились, и муж переехал в съемную квартиру жены в Коувола. Сразу после переезда он начала активно задавать вопросы, о настоящей цели которых Рипатти не догадывалась.
Летом 2016 года муж стал употреблять все больше наркотиков и алкоголя. Он стал звонить жене на работу и спрашивать, почему она лайкнула ту или иную фотографию или пост в социальных сетях. Ей приходилось тщательно обдумывать ответ, чтобы он удовлетворил чрезмерное любопытство мужа.
"Времени на ответ было не больше нескольких секунд. Молчание – плохо. Смех в панике – плохо. Особенно плохо было закатывать глаза".
Рипатти стала пропускать рабочие смены. По ночам муж нюхал в туалете амфетамин, а потом будил жену, чтобы обсудить "важные" вещи. Утром на работу просто не оставалось сил.
Рождество
На рождество 2016 года муж заставил Рипатти пойти с ним в бар, и по возвращению домой его поведение стало крайне агрессивным. Он снова стал расспрашивать про каких-то мужчин из соцсетей, а ближе к утру напал на жену.
Сначала он ударил ее кулаком, а потом – головой об стену, швырнув ее на пол. Потом кинул стаканчик с йогуртом ей в лицо. Муж осыпал ее ударами, рвал за волосы, душил и кидал из стороны в сторону. Рипатти была не в состоянии ни сопротивляться, ни даже заплакать. За ту ночь она несколько раз теряла сознание.
"Ему было все равно, была ли я в отключке или нет. В конце концов я начала думать: «Да убей меня уже»".
На следующий день она сняла на камеру телефона все последствия ночных побоев. В пустой гостевой комнате она забралась в спальный мешой и заснула от бессилия. Проснулась уже от того, что в темную комнату зашел муж.
"Я не знаю, сколько было времени. Он подошел ко мне, ничего не сказав, набросился и изнасиловал".
Утром она села в машину и поехала к подруге в Миккели. Та отвела ее в больницу, где помимо внешних повреждений у нее нашли сотрясение мозга. Муж звонил и требовал вернуться домой. Про изнасилование она не рассказала ни подруге, ни врачам.
"Я чувствовала себя такой униженной. Собственный муж избил и изнасиловал – мне было стыдно за это".
Нож
К новому году нужно было выезжать из квартиры. Мама Рипатти приехала помогать с переездом и увидела синяки, спросила, не муж ли это был. Женщина ответила, что упала, когда выгуливала собаку.
В начале января муж предложил пожить у его родителей. Рипатти не видела другого варианта, хотя любви никакой уже не оставалось.
"Он управлял мной с помощью страха. Я не могла рассказать никому всего, что произошло в рождество. Даже своей семье".
Рипатти все больше впадала в отчаяние и даже решила покончить жизнь самойбийством. Но постепенно она начала осознавать, что суицид – это не выход, и она не виновата в том, что с ней случилось. Решающим стал вечер, когда пара вновь поссорилась и муж увидел лежащий на кухонном столе нож для чистки фруктов.
"Он посмотрел на нож и сказал, что меня надо убить. Ударил кулаком в плечо. И тогда я подумала, что дальше так не может продолжаться".
Она собрала вещи и ушла. Был март 2017 года. Вечером от мужа пришло сообщение, что пора возвращаться домой. Но она так и не вернулась.
Развод
Развода пришлось ждать полгода, которые показались женщине вечностью. Чтобы ускорить процедуру, она описала свою историю в письме президенту и попросила сделать исключение. Обычно без полугодового срока ожидания развод можно получить, если пара не живет вместе уже два года.
Из канцелярии президента пришел ответ. Они очень сожалеют о случившемся, но дать разрешение не могут, потому что у президента нет таких полномочий.
"Несовершеннолетний может в Финляндии сочетаться браком по отдельному разрешению президента, а когда у человека настоящая беда, нет никаких способов помочь. По-моему, это странно. Здесь надо что-то менять".
Рассказать о случившемся близким все еще было сложно, но это было необходимо сделать. Она отправила фотографии своих синяков матери, сестре и лучшей подруге в Миккели. А потом решила опубликовать эти фотографии в Фейсбуке.
"У людей было свое представление о событиях, и многие спрашивали, почему мы разводимся. После этого все сразу стало ясно".
Внезапно в Фейсбуке ей стали приходить сообщения от женщин, переживших такую же боль. Муж бьет, но сделать с этим они ничего не отваживаются.
"Мое сердце разбивалось вдребезги каждый раз, когда я читала эти истории. О насилии не говорят и тем более не публикуют фотографии последствий. Женщинам приходится молчать, мириться с ситуацией и как-то жить дальше".
Приговор
Весной Рипатти написала на мужа заявление в полицию, и летом начался судебный процесс. В зал суда она входила с поднятой головой и свежей татуировкой на плече в виде женщины-воительницы с мечом.
Мужа признали виновным во многочисленных преступлениях, в том числе в изнасиловании и избиении жены. Он отправился в тюрьму на пять с половиной лет.
Для Рипатти это стало важным событиме, но это было только начало излечения он душевных травм. С паническими атаками она пыталась бороться тем, что заставляла себя находиться в общественных местах, среди людей.
До сих пор Рипатти еженедельно ходит на терапию. До сих пор у нее бывают дни, когда трудно заснуть и нет аппетита. Тогда она идет на пробежку на берег озера. В конце декабря прошлого года она взяла отпуск и отправилась на Тенерифе. – чтобы с рождеством отныне были связаны хорошие воспоминания.