Изнасилованная мужем финка рассказала свою историю президенту и призывает других жертв домашнего насилия не прятать лицо

В начале января муж предложил пожить у его родителей. Рипатти не видела другого варианта, хотя любви никакой уже не оставалось.

"Он управлял мной с помощью страха. Я не могла рассказать никому всего, что произошло в рождество. Даже своей семье".

Рипатти все больше впадала в отчаяние и даже решила покончить жизнь самойбийством. Но постепенно она начала осознавать, что суицид – это не выход, и она не виновата в том, что с ней случилось. Решающим стал вечер, когда пара вновь поссорилась и муж увидел лежащий на кухонном столе нож для чистки фруктов.

"Он посмотрел на нож и сказал, что меня надо убить. Ударил кулаком в плечо. И тогда я подумала, что дальше так не может продолжаться".

Она собрала вещи и ушла. Был март 2017 года. Вечером от мужа пришло сообщение, что пора возвращаться домой. Но она так и не вернулась.

Развод

Развода пришлось ждать полгода, которые показались женщине вечностью. Чтобы ускорить процедуру, она описала свою историю в письме президенту и попросила сделать исключение. Обычно без полугодового срока ожидания развод можно получить, если пара не живет вместе уже два года.

Из канцелярии президента пришел ответ. Они очень сожалеют о случившемся, но дать разрешение не могут, потому что у президента нет таких полномочий.

"Несовершеннолетний может в Финляндии сочетаться браком по отдельному разрешению президента, а когда у человека настоящая беда, нет никаких способов помочь. По-моему, это странно. Здесь надо что-то менять".

Рассказать о случившемся близким все еще было сложно, но это было необходимо сделать. Она отправила фотографии своих синяков матери, сестре и лучшей подруге в Миккели. А потом решила опубликовать эти фотографии в Фейсбуке.

"У людей было свое представление о событиях, и многие спрашивали, почему мы разводимся. После этого все сразу стало ясно".

Внезапно в Фейсбуке ей стали приходить сообщения от женщин, переживших такую же боль. Муж бьет, но сделать с этим они ничего не отваживаются.

"Мое сердце разбивалось вдребезги каждый раз, когда я читала эти истории. О насилии не говорят и тем более не публикуют фотографии последствий. Женщинам приходится молчать, мириться с ситуацией и как-то жить дальше".

Приговор

Весной Рипатти написала на мужа заявление в полицию, и летом начался судебный процесс. В зал суда она входила с поднятой головой и свежей татуировкой на плече в виде женщины-воительницы с мечом.

Мужа признали виновным во многочисленных преступлениях, в том числе в изнасиловании и избиении жены. Он отправился в тюрьму на пять с половиной лет.

Для Рипатти это стало важным событиме, но это было только начало излечения он душевных травм. С паническими атаками она пыталась бороться тем, что заставляла себя находиться в общественных местах, среди людей.