Руководитель Нарвской больницы на встрече с горожанами: экономить будем и на гинекологии

Председатель правления Нарвской больницы Олев Силланд сообщил, что закрытие детского отделения на четыре месяца, когда маленьких пациентов переведут в общее терапевтическое отделение, принесет учреждению экономию примерно в 80 тысяч евро. Экономия будет достигнута благодаря возможности работников сходить в отпуска, во время которых их коллегам не придется работать сверхурочно.

Силланд привел статистику по наполняемости двадцати коек детского отделения в летние месяцы и начале осени прошлого года: июнь - 4,2 пациента, июль - 3,4, август - 3,4, сентябрь - 6,2. Такой малочисленностью маленьких пациентов Силланд объяснил реорганизацию работы отделения в предстоящие четыре месяца.

Тема закрытия детского отделения - больная для Нарвы, и разговор с горожанами велся порой на повышенных тонах. "Мы против того, чтобы вы экономили на детях", - заявила Татьяна Бохан, нарвитянка, одна из самых активных защитниц детского отделения, еще в 2016 году проводившая многолюдный пикет против его полной ликвидации.

"Союз педиатров подсчитал цифру экономии на детях, и сейчас вы эту цифру подтвердили: 1 евро в месяц на одного ребенка. Это цена нашего спокойствия", - заявила Бохан. "Дети(на время закрытия) будут размещены вместе со взрослыми с инфекциями, у них будет общее обслуживание, будет общая процедурная".

Руководитель Нарвской больницы по лечебной части Пилле Летюка заверила, что в общем терапевтическом отделении дети не будут располагаться в одних палатах со взрослыми. Но и это не нравится мамам, одна из них почти кричала в адрес администрации: "Я лежала с маленьким ребенком в больнице: в палате с одной стороны плакал больной ребенок, в палате с другой стороны тоже плакал, я с ребенком была в своей палате одна. Сейчас же вы хотите положить несколько детей в одну палату, вы понимаете, что это будет?! Вы когда-нибудь лежали в больнице с больным ребенком, когда он плачет, канючит?! И вы еще хотите положить в одном отделении со взрослыми людьми! Когда ребенок кашляет, с ним страшно у вас даже в туалет сходить, а сейчас там будут взрослые люди с инфекционными болезнями!"

Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд дополнительно сообщил пришедшим, что ради экономии будет реорганизовываться и работа гинекологического отделения: его пациентки на пятницу, субботу и воскресенье будут переводиться на территорию хирургического отделения, тогда как его работники будут отдыхать по домам. Из слов Силланда стало ясно, что подобный экономный подход в дальнейшем будет практиковаться и в прочих отделениях, в которых будет мало пациентов. "Если в других больницах Эстонии как-то привыкли к работе в таком режиме, то, надеюсь, и наши пациенты с пониманием отнесутся к этому", - сказал он.