В таллиннском автобусе пострадал 11-летний мальчик
31 мая 2018 г., 8:00
В среду, 30 мая, около 15.40 в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место по адресу Нарвское шоссе, 25. Легковой, автомобиль, ехавший перед городским автобусом Mans Lions City, которым управляла 43-летняя женщина, внезапно затормозил, что вынудило водителя автобуса свершить экстренное торможение.
В салоне автобуса упал 11-летний мальчик, которого скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу.