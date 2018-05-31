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В таллиннском автобусе пострадал 11-летний мальчик

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Таллиннский автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 30 мая, около 15.40 в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место по адресу Нарвское шоссе, 25. Легковой, автомобиль, ехавший перед городским автобусом Mans Lions City, которым управляла 43-летняя женщина, внезапно затормозил, что вынудило водителя автобуса свершить экстренное торможение.

В салоне автобуса упал 11-летний мальчик, которого скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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