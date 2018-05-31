чт, 31.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Молодой эстонский гонщик попал в Германии в тяжелую аварию

Молодой эстонский гонщик попал в Германии в тяжелую аварию

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пострадашая в ходе Ралли Саксонии машина Карл-Мартина Вольвера

ФОТО: Twitter

В прошедшие выходные 19-летний пилот Карл Мартин Вольвер и штурман Мартин Мадиссоо участвовали в проходимвшем в Германии Ралли Саксонии, который закончился на предпоследнем спецучастке тяжелой аварией, передает Postimees

Вольвер отметил, что на злополучном спецучастке рисковать не планировались и все шло по плану, пока не случился досадный вылет с трассы:

"Когда авария произошла, мы со штурманом ничего не поняли - как это могло произойти? Машина была на боку, а когда оттуда выбрались, поняли, что разбиты шарниры и рулевая. Радиатор тоже вышел из строя, поэтому пришлось сойти".

Главный соперник Вольвера, швед Лундберг выразил поддержку нашему раллисту: "Мне искренне жаль, что Вольвер сошел. У нас была отличная дуэль, которую мы не смогли закончить. Но я рад, что с ребятами все нормально. Жду уже следующую гонку, чтобы продолжить наше сражение"

 Как сказал Вольвер после разбора гонки, выяснилось, что причиной вылета стала неправильно выбранная скорость в повороте: "Как говорится, скорость была ОК, но поворот слишком крутой", - пошутил Вольвер.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ