Молодой эстонский гонщик попал в Германии в тяжелую аварию

В прошедшие выходные 19-летний пилот Карл Мартин Вольвер и штурман Мартин Мадиссоо участвовали в проходимвшем в Германии Ралли Саксонии, который закончился на предпоследнем спецучастке тяжелой аварией, передает Postimees
Вольвер отметил, что на злополучном спецучастке рисковать не планировались и все шло по плану, пока не случился досадный вылет с трассы:
"Когда авария произошла, мы со штурманом ничего не поняли - как это могло произойти? Машина была на боку, а когда оттуда выбрались, поняли, что разбиты шарниры и рулевая. Радиатор тоже вышел из строя, поэтому пришлось сойти".
Главный соперник Вольвера, швед Лундберг выразил поддержку нашему раллисту: "Мне искренне жаль, что Вольвер сошел. У нас была отличная дуэль, которую мы не смогли закончить. Но я рад, что с ребятами все нормально. Жду уже следующую гонку, чтобы продолжить наше сражение"
Как сказал Вольвер после разбора гонки, выяснилось, что причиной вылета стала неправильно выбранная скорость в повороте: "Как говорится, скорость была ОК, но поворот слишком крутой", - пошутил Вольвер.