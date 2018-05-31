Молодой эстонский гонщик попал в Германии в тяжелую аварию

Вольвер отметил, что на злополучном спецучастке рисковать не планировались и все шло по плану, пока не случился досадный вылет с трассы:

"Когда авария произошла, мы со штурманом ничего не поняли - как это могло произойти? Машина была на боку, а когда оттуда выбрались, поняли, что разбиты шарниры и рулевая. Радиатор тоже вышел из строя, поэтому пришлось сойти".

Главный соперник Вольвера, швед Лундберг выразил поддержку нашему раллисту: "Мне искренне жаль, что Вольвер сошел. У нас была отличная дуэль, которую мы не смогли закончить. Но я рад, что с ребятами все нормально. Жду уже следующую гонку, чтобы продолжить наше сражение"