чт, 31.05.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

ДТП в Ласнамяэ: виновник аварии выплатит пострадавшему 10 000 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

В августе 2016 года в столичном районе Ласнамяэ 33-летний водитель автомобиля BMW спровоцировал ДТП, в результате которого серьезные травмы получил 30-летний мотоциклист. Расследование дела длилось почти полтора года. 

Инцидент произошел 10 августа 2016 года у дома №72А по улице Ляэнемере, где автомобиль BMW во время осуществления маневра столкнулся с мотоциклом Suzuki, пишет Rus.ERR.

В ходе судебного следствия прокуратура предложила прекратить уголовное дело, поскольку в момент аварии водитель BMW  Максим был трезв, не превышал скорость, а причиной ДТП стала его невнимательность. 

На прошлой неделе Харьюский уездный суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении обвиняемого, обязав его выплатить пострадавшему 10 000 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ