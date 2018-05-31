ДТП в Ласнамяэ: виновник аварии выплатит пострадавшему 10 000 евро

Инцидент произошел 10 августа 2016 года у дома №72А по улице Ляэнемере, где автомобиль BMW во время осуществления маневра столкнулся с мотоциклом Suzuki, пишет Rus.ERR.

В ходе судебного следствия прокуратура предложила прекратить уголовное дело, поскольку в момент аварии водитель BMW Максим был трезв, не превышал скорость, а причиной ДТП стала его невнимательность.