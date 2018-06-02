Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

«Мне не понравилась российская встреча. Я сказал: «Какова цель?» Но эта встреча может быть и позитивной. Если это позитивная встреча — мне нравится, если негативная — я не рад», — сказал Трамп журналистам.

Говоря уже про американо-северокорейские отношения, Трамп призвал журналистов забыть про термин "максимальное давление" в отношении КНДР, ведь страны уже "начинают ладить". В то же время он добавил, что действующий жесткий санкционный режим останется в силе. "Я жду того дня, когда я смогу снять санкции с Северной Кореи", - заявил президент.

По его словам, никаких соглашений в ходе предстоящей встречи с Ким Чен Ыном он подписывать не собирается: саммит лишь начало процесса. При этом Трамп пообещал, что если переговоры не сорвутся, то новые санкции, которые уже разработаны американскими властями и готовы к применению, вводиться не будут. "Зачем мне это делать, если мы так мило общаемся?" - пояснил он.

Глава государства также подтвердил факт передачи ему письма от северокорейского лидера, которое он охарактеризовал как интересное. "Это была встреча, на которой мне было передано письмо от Ким Чен Ына, и это было замечательное письмо. Это было очень интересное письмо, и в какой-то момент, возможно, будет целесообразно предоставить его вам. Возможно, относительно скоро", - сказал Трамп.

О встрече Лаврова с Ким Чен Ыном накануне сообщил МИД РФ. В ведомстве заявили, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания Владимира Путина в "крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове". Ким Чен Ын, со своей стороны, рассказал, что Северная Корея высоко оценивает противостояние Путина гегемонии США.

Как стало известно, Лавров на встрече пригласил лидера КНДР приехать в Россию. Отец Ким Чен Ына, предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир посещал Россию трижды.