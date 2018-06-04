В понедельник три круизных судна доставят в Таллинн почти 4000 туристов

В 7 часов утра в порт Таллинна прибыло судно Viking Sky длиной 228,2 метра с 900 туристами на борту. Принадлежащее компании Viking Ocean Cruises судно покинет Таллинн в 15 часов.

В 9 часов утра в Таллинне ошвартуется принадлежащее фирме Aida Cruisis судно Aidamar длиной 253 метра с 2200 туристами на борту. Судно уйдет из Таллинна в 17 часов.

В 12.30 в Таллинн прибудет принадлежащее фирме Fred Olsen Cruise Lines судно Braemar, которое доставит в город 800 круизных туристов. Судно длиной 195,8 метров покинет Таллинн в 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.