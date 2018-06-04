Фото: в водах Эстонии найдены остовы пяти кораблей

Самый большой из обнаруженных остовов достигает почти 85 метров в длину и имеет металлический корпус, сообщили в Генштабе Сил обороны. По предварительной оценке ВМС, это военный корабль, в носовой части которого установлены пушки, возможно, калибра 120 и 70 мм.