пн, 04.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
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Фото: в водах Эстонии найдены остовы пяти кораблей

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Служащие Военно-морских сил Эстонии в ходе недавно завершившихся учений обнаружили пять остовов, дальнейшим изучением которых, вероятно, будут заниматься несколько департаментов, пишет Postimees.

Самый большой из обнаруженных остовов достигает почти 85 метров в длину и имеет металлический корпус, сообщили в Генштабе Сил обороны. По предварительной оценке ВМС, это военный корабль, в носовой части которого установлены пушки, возможно, калибра 120 и 70 мм.

Эстонские ВМС передали собранные замеры, координаты и фотографии сонаров Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею, которые идентифицируют останки судов, выяснят их предназначение и историческую ценность.

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