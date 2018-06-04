Мужчина отказывается от любого лечения и грозит, что, если его начнут лечить, он применит насилие и по отношению к персоналу, и по отношению к другим пациентам. Он признан виновным в преднамеренном убийстве и приговорен к пожизненному сроку, который сократили до 20 лет. Он неоднократно нападал на своего предыдущего лечащего врача и угрожает применением насилия нынешнему. Больница созвала консилиум, чтобы оценить необходимость лечения пациента и риски для персонала. По оценке консилиума, начать лечение необходимо, но прежде нужно повысить безопасность для предотвращения возможного насилия.