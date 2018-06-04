Вильяндиская больница попала в сложную ситуацию из-за находящегося на принудительном лечении буйного пациента, который отказывается от медицинской помощи.
Мужчина отказывается от любого лечения и грозит, что, если его начнут лечить, он применит насилие и по отношению к персоналу, и по отношению к другим пациентам. Он признан виновным в преднамеренном убийстве и приговорен к пожизненному сроку, который сократили до 20 лет. Он неоднократно нападал на своего предыдущего лечащего врача и угрожает применением насилия нынешнему. Больница созвала консилиум, чтобы оценить необходимость лечения пациента и риски для персонала. По оценке консилиума, начать лечение необходимо, но прежде нужно повысить безопасность для предотвращения возможного насилия.
По этой причине больница начала строительные работы для обеспечения большей безопасности в одном из крыльев здания больницы. Перестройка вместе с заказом металлических дверей, решеток и прочего займет примерно четыре месяца.
Также больница обратилась к руководству Тартуской тюрьмы с просьбой предоставить для проведения принудительного лечения более безопасное тюремное психиатрическое отделение. Тюрьма отказалась, поскольку, по оценке ее руководства, это юридически некорректно и невозможно.
На данный момент, по оценке лечащего врача, необходимо начать лечить пациента, используя имеющиеся возможности и при необходимости вызывая на помощь полицию.