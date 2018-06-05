Фото: Эдгар Сависаар опять в больнице и на заседание суда не явился

Сегодня продолжится судебный процесс по делу Эдгара Сависаара, обвиняющегося в коррупции, на котором, по всей вероятности, будет принято решение об объемах оглашения результатов проведенной в мае новой экспертизы здоровья, и утвержден дальнейший ход рассмотрения дела.

И хотя новая экспертиза признала, что Сависаар может присутствовать в суде, член экспертной комиссии, эндокринолог Валло Вольке придерживается иного мнения. Поэтому адвокат Сависаара Няэме ходатайствует перед судом о прекращении производства в отношении Эдгара Сависаара.

Поскольку экспертиза содержит деликатные личные данные, сегодняшнее заседание могут объявить закрытым.

Судебный процесс по делу Эдгара Сависаара неоднократно переносился из-за болезни подсудимого, поэтому в феврале суд назначил ему новую экспертизу здоровья. В этот раз экспертиза проходила стационарно, в ней задействовали прежде давших свою оценку за закрытыми дверями Пеэпа Пыдера и Маргуса Вийгмаа.

Насколько известно, комиссия пришла к выводу, что при определенных условиях состояние здоровья Сависаара позволяет ему участвовать в судебном процессе.

Рассмотрение дела о коррупции, в которой обвиняют Сависаара, Харьюский уездный суд начал 12 июня прошлого года, когда подсудимые подтвердили, что предъявленные обвинения им понятны, но виновными они себя не признают. Только бывший министр Виллу Рейльян признал свою вину и на данный момент суд выдал ему обвинительный приговор в рамках согласительного производства.