Квадратный метр недвижимости у Кремля оценили в один рубль

Победитель торгов сможет арендовать здание по ставке рубль за квадратный метр в год — но не все так просто!

«Флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева может привлечь внимание большого количества потенциальных арендаторов, об этом говорит успешный опыт реализации подобных объектов — инвесторы готовы бороться на аукционах за исторические здания, расположенные в центре Москвы, — отмечается в сообщении. — Начальная стоимость аренды флигеля составляет 7,47 миллиона рублей. После того, как инвестор выполнит обязательства по восстановлению объекта культурного наследия, он сможет перейти на ставку один рубль за квадратный метр в год и получит право арендовать здание на протяжении 49 лет».

Флигель представляет собой двухэтажную кирпичную постройку площадью 1,45 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля, торги пройдут 19 июля 2018 года.

Усадьба Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной была построена в XVIII веке на территории, которую Петр I передал своему сподвижнику Никите Зотову после разгона стрелецких волнений. В середине 1930-х примерно треть территории усадьбы со стороны Кремля была уничтожена для строительства Каменного моста.