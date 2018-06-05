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Квадратный метр недвижимости у Кремля оценили в один рубль

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Вид на Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Москве выставлено на аукцион здание, расположенное на Кремлевской набережной, между Кремлем и храмом Христа Спасителя. Об этом говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике, пишет Dom.lenta.ru.

Победитель торгов сможет арендовать здание по ставке рубль за квадратный метр в год — но не все так просто! 

«Флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева может привлечь внимание большого количества потенциальных арендаторов, об этом говорит успешный опыт реализации подобных объектов — инвесторы готовы бороться на аукционах за исторические здания, расположенные в центре Москвы, — отмечается в сообщении. — Начальная стоимость аренды флигеля составляет 7,47 миллиона рублей. После того, как инвестор выполнит обязательства по восстановлению объекта культурного наследия, он сможет перейти на ставку один рубль за квадратный метр в год и получит право арендовать здание на протяжении 49 лет».

Флигель представляет собой двухэтажную кирпичную постройку площадью 1,45 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля, торги пройдут 19 июля 2018 года.

Усадьба Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной была построена в XVIII веке на территории, которую Петр I передал своему сподвижнику Никите Зотову после разгона стрелецких волнений. В середине 1930-х примерно треть территории усадьбы со стороны Кремля была уничтожена для строительства Каменного моста.

Программа льготной аренды объектов культурного наследия действует в Москве с 2013 года. Аналогичные программы работают в Европе, США и других странах.

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