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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Италию за 131 евро!

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Венеция.

ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Италию начиная со 131 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 153 евро

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 373 евро

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 146 евро

Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 392 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 500 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная с 65 евро

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