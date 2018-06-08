Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Италию за 131 евро!
8 июня 2018 г., 10:29
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Италию начиная со 131 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 153 евро
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 373 евро
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 146 евро
Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 392 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 500 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная с 65 евро