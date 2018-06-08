Давайте попробуем сделать уютным небольшой балкон

Чтобы сохранить простор, используйте только верхнюю часть балкона. А с помощью ящиков, которые возьмут на себя роль полок, можно создать дополнительное место для хранения. Обычные поддоны-палеты и подушки на них заменят диван или кресло.

Если вы хотите поставить на балкон какую-то корпусную мебель, она должна плотно стоять друг к другу и стыковаться без зазоров. А если добавить торшер, можно и книги по вечерам читать. Главное, чтобы он был не очень громоздким, в идеале — на одной ножке.