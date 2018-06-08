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Давайте попробуем сделать уютным небольшой балкон

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ФОТО: KV.EE

И маленький балкон можно обустроить и сделать его красивым и функциональным. В этом уверены дизайнеры сайта InMyRoom

Чтобы сохранить простор, используйте только верхнюю часть балкона. А с помощью ящиков, которые возьмут на себя роль полок, можно создать дополнительное место для хранения. Обычные поддоны-палеты и подушки на них заменят диван или кресло.

Если вы хотите поставить на балкон какую-то корпусную мебель, она должна плотно стоять друг к другу и стыковаться без зазоров. А если добавить торшер, можно и книги по вечерам читать. Главное, чтобы он был не очень громоздким, в идеале — на одной ножке.

  • Даже на небольшом балконе можно найти место для систем хранения — например, если это будут подвесные полки.
  • Не перебарщивайте с декором или вообще откажитесь от него — так балкон будет казаться просторнее.
  • Выбирайте компактную и визуально легкую мебель.
  • Другой вариант — обойтись вообще без мебели, заменив ее палетами и мягкими подушками. Заодно сэкономите деньги.
  • Кашпо с растениями располагайте горизонтальными рядами. А цветы пусть будут одного вида или оттенка.

Подробности и фотографии смотрите ЗДЕСЬ

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