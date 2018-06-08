Полиция усилит наблюдение за автобусными полосами на Лаагна-теэ

Полиция усилит наблюдение за движением в сторону центра города на Лаагна-теэ в Таллинне, чтобы водители автомобилей не перестраивались в полосы, предназначенные для общественного транспорта.
Из-за ремонта улицы Гонсиори одна из двух полос дорожного движения на улице Лаагна в направлении центра города до перекрестка с улицей Кундери временно переделана для общественного транспорта. Это значительно удлинило ряды автомобилей, стоящих на Лаагна-теэ в утренних пробках, поэтому некоторые водители игнорируют порядок дорожного движения и стремятся выехать на автобусную полосу, пишет Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, полицейские общались с городскими властями и решили увеличить надзор за ведущей в город полосой на Лаагна-теэ.
Куйк сказал, что надзор за тем, как используют полосы для общественного транспорта, проводят не только в районе Торупилли, но и во всем Таллинне.