Полиция усилит наблюдение за автобусными полосами на Лаагна-теэ

Из-за ремонта улицы Гонсиори одна из двух полос дорожного движения на улице Лаагна в направлении центра города до перекрестка с улицей Кундери временно переделана для общественного транспорта. Это значительно удлинило ряды автомобилей, стоящих на Лаагна-теэ в утренних пробках, поэтому некоторые водители игнорируют порядок дорожного движения и стремятся выехать на автобусную полосу, пишет Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, полицейские общались с городскими властями и решили увеличить надзор за ведущей в город полосой на Лаагна-теэ.