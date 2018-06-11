Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

Откуда появился дым, Йеетс пока сказал не может, поскольку при быстром осмотре очевидной причины видно не было. "Дым появился не по вине жильца и там не было ничего легковоспламеняющегося. Это был счастливый несчастный случай, благодаря соседу никто не пострадал. Только пластмассовый горшок для цветов был поврежден", - сказал он.