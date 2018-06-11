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  • Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

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Сегодня в 8.12 спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Аллика в Валга, где на пятом этаже загорелся балкон, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Руководитель спасательных работ Яанар Йеетс сказал, что к приезду спасателей владелец успел потушить загоревшийся балкон. Дым заметил сосед.

Откуда появился дым, Йеетс пока сказал не может, поскольку при быстром осмотре очевидной причины видно не было. "Дым появился не по вине жильца и там не было ничего легковоспламеняющегося. Это был счастливый несчастный случай, благодаря соседу никто не пострадал. Только пластмассовый горшок для цветов был поврежден", - сказал он.

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