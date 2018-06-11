Сегодня еще можно ходатайствовать о жилищном пособии

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, воспитывающие, по меньшей мере, троих детей в возрасте до 19 лет и чей доход на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц, передает агентство BNS.

Пособие предназначено для семей, не имеющих жилья, или чье имеющееся жилье не отвечает элементарным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или помывочные возможности, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье или являются опасными для жизни. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании – 5000 евро.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие позволит, как и в предыдущие годы, улучшить жилищные условия почти 350 семей. «На протяжении десяти лет при помощи жилищного пособия мы улучшили жилищные условия почти 11 000 детей. Кроме того, мы видели, как почти непригодные для жилья площади снова становились современными домами. Работы, выполненные при помощи пособия, повысили качество жизни семей, а также способствовали сохранению домов и повышению их энергетической эффективности».

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья.

Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, что находится в собственности домохозяйства, не отвечает современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, является слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие использовали больше всего на реновацию и приобретение жилья.

Семьи, получившие пособие в предыдущие годы, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.