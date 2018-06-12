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  • Не имевшая водительских прав нетрезвая 19-летняя девушка на BMW попала в аварию: трое в больнице

Не имевшая водительских прав нетрезвая 19-летняя девушка на BMW попала в аварию: трое в больнице

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ФОТО: BEAWIHARTA / REUTERS

Ранним утром в понедельник в волости Алутагузе Ида-Вируского уезда произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

Инцидент имел место 11 июня около 04.35 на 49-ом километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга, где не имевшая водительских прав 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением BMW 525, вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

Находившуюся за рулем BMW девушку и одного из пассажиров - 21-летнего мужчину - доставили в Клинику Тартуского университета. Второго пассажира - мужчину в возрасте 21 года - доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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