Не имевшая водительских прав нетрезвая 19-летняя девушка на BMW попала в аварию: трое в больнице
12 июня 2018 г., 7:40
Ранним утром в понедельник в волости Алутагузе Ида-Вируского уезда произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
Инцидент имел место 11 июня около 04.35 на 49-ом километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга, где не имевшая водительских прав 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением BMW 525, вылетела с дороги и перевернулась на крышу.
Находившуюся за рулем BMW девушку и одного из пассажиров - 21-летнего мужчину - доставили в Клинику Тартуского университета. Второго пассажира - мужчину в возрасте 21 года - доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.