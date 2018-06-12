Не имевшая водительских прав нетрезвая 19-летняя девушка на BMW попала в аварию: трое в больнице

Инцидент имел место 11 июня около 04.35 на 49-ом километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга, где не имевшая водительских прав 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением BMW 525, вылетела с дороги и перевернулась на крышу.