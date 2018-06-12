Розыск спешившей с детского дня рождения и пропавшей Илен продолжается

По информации полиции, с вечера воскресенья Илен никто не видел, не появилась она ни дома, ни на работе.

Аве Калласте, сестра пропавшей Илен Калласте, сказала, что Илен находилась в игровой комнате на улице Лао на дне рождения своего ребенка и около 16.30 должна была ненадолго сбегать домой. Но обратно она уже не вернулась, не оказалось ее и дома, когда ребенок и муж вернулись с праздника. Телефон уже был отключен: «Все знали, что она пошла домой, но до дома не дошла. Больше с ней контакта не было. Звонили все друзья и знакомые. Сейчас полный тупик», - говорит расстроенная Калласте.

В то, что женщина могла исчезнуть умышленно, так сказать, проветрить голову, сестра не верит: «Ее ребенок сегодня заканчивает первый класс. Илен не могла не пойти на этот праздник. Она не такой человек».

«Мы пообщались с близкими и знакомыми Илен, проверили разные адреса и попытались установить место ее нахождения, - рассказала участковый полицейский Пярну Кятлин Лейяэр. - Также мы проверили записи камер наблюдения и установили, что позавчера в 16.38 Илен пересекла мост Папинийду, двигаясь со стороны улицы Лао. О ее дальнейшем передвижении сейчас у нас информации нет».

Дом Илен находится в Ряэмале на улице Либлика.

Сообщений о месте нахождения Илен в полицию еще не поступало: «Сегодня мы продолжаем ее поиски, проверяя окрестности вместе с добровольцами. Сейчас нет оснований предполагать, что ее исчезновение может быть связано с каким-то преступлением».

Рост Илен 168 сантиметров, она среднего телосложения. У нее длинные темные волосы и сине-зеленые глаза.

В день исчезновения она была одета в куртку черного цвета, синие джинсы с красными цветами по бокам. На ногах у нее были светлые тенниски, с собой была светлая сумка через плечо.