Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен

"Сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен", - заявил Лавров журналистам во вторник.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают, но документа мы еще не видели, посмотрим", - сказал Лавров.