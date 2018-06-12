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Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен

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Сергей Лавров.

ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает позитивным факт встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен", - заявил Лавров журналистам во вторник.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают, но документа мы еще не видели, посмотрим", - сказал Лавров.

Ранее во вторник в Сингапуре прошел саммит США-КНДР, в ходе которого северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а Вашингтон в обмен на это пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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