ср, 13.06.2018
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  • Внимание! Пять домов в Эстонии, которые можно снять на Иванову ночь! Торопитесь!

Внимание! Пять домов в Эстонии, которые можно снять на Иванову ночь! Торопитесь!

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ФОТО: KV.EE

Этот всенародный праздник мы привыкли отмечать на природе. Но если у вас нет дачи или загородного дома, можно воспользоваться предложениями портала недвижимости и снять дом на один-два дня. Смотрим?

1. Кясму, Ляэне-Вирумаа, 65 евро за день

                                                                                                               

ФОТО: KV.EE

В деревне капитанов Кясму в июне и августе сдается внаем трехкомнатный домик, в котором есть туалет, душ и кухня со всем необходимым. Большой компании там будет тесновато. 

2. Пярну, улица Хийе, 70 евро за день

ФОТО: KV.EE

Небольшой дом с уютной террасой вместит компанию до шести человек. Дом расположен в тихом районе частных домов. Есть баня.

3. Маху, волость Виру-Нигула, Ляэне-Вирумаа, 119 евро за день

                                                                                                                 

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом с сауной стоит прямо на берегу моря. Точная величина платы за наем зависит от числа гостей. 

4. Сааремаа, Насва, 90 евро за день

ФОТО: KV.EE

Стильный дом в идиллическом месте самого популярного эстонского острова Сааремаа. В доме семь спальных мест. Окончательная цена зависит от количества проживающих. 

5. Деревня Пурила, Рапламаа, 110 евро за день

ФОТО: city24.ee

Несколько зданий для летнего отдыха. Охотничий домик для компании 10-20 человек. Каминный зал, места для отдыха, баня, водоем. 

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