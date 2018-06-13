Внимание! Пять домов в Эстонии, которые можно снять на Иванову ночь! Торопитесь!

Этот всенародный праздник мы привыкли отмечать на природе. Но если у вас нет дачи или загородного дома, можно воспользоваться предложениями портала недвижимости и снять дом на один-два дня. Смотрим?
В деревне капитанов Кясму в июне и августе сдается внаем трехкомнатный домик, в котором есть туалет, душ и кухня со всем необходимым. Большой компании там будет тесновато.
Небольшой дом с уютной террасой вместит компанию до шести человек. Дом расположен в тихом районе частных домов. Есть баня.
Двухэтажный дом с сауной стоит прямо на берегу моря. Точная величина платы за наем зависит от числа гостей.
Стильный дом в идиллическом месте самого популярного эстонского острова Сааремаа. В доме семь спальных мест. Окончательная цена зависит от количества проживающих.
Несколько зданий для летнего отдыха. Охотничий домик для компании 10-20 человек. Каминный зал, места для отдыха, баня, водоем.