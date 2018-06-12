Детей и животных нельзя оставлять в машине

В среднем, Рижская муниципальная полиция каждое лето получает 2-3 вызова на оставленных в запертых машинах детей. В 2016 году полицейским пришлось выбить стекло автомобиля, чтобы спасти ребенка от перегрева, сообщает Rus.TVnet .

Если вы видите, что в машине оставлен ребенок или животное, следует позвонить в полицию по телефону 112. В таких случаях полиция может выбить стекло автомобиля, но если видно, что жизни и здоровью животного угрожает серьезная опасность, стекло может выбить любой житель. Правда в этом случае стоит подумать о том, насколько оправдано такое действие, чтобы не пришлось отвечать за порчу имущества.