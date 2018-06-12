вт, 12.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Детей и животных нельзя оставлять в машине

Детей и животных нельзя оставлять в машине

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

В связи с недавним инцидентом у одного из торговых центров в Латвии, где родители оставили детей в машине и отправились за покупками, полиция напоминает, что детей и животных нельзя оставлять в автомобиле.

В среднем, Рижская муниципальная полиция каждое лето получает 2-3 вызова на оставленных в запертых машинах детей. В 2016 году полицейским пришлось выбить стекло автомобиля, чтобы спасти ребенка от перегрева, сообщает Rus.TVnet.

Если вы видите, что в машине оставлен ребенок или животное, следует позвонить в полицию по телефону 112. В таких случаях полиция может выбить стекло автомобиля, но если видно, что жизни и здоровью животного угрожает серьезная опасность, стекло может выбить любой житель. Правда в этом случае стоит подумать о том, насколько оправдано такое действие, чтобы не пришлось отвечать за порчу имущества.

Актуально

НАВЕРХ