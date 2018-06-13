Двойное убийство в Кивиыли: 30-летний мужчина обвиняется в сожжении заживо двух человек

Согласно обвинению, в ночь на 11 января этого года в квартире дома, находящегося по улице Ааса в Кивиыли, в ходе совместного распития алкогольных напитков между обвиняемым и двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый взял находившуюся в квартире бутылку с прозрачной зажигательной жидкостью и облил горючим веществом 62-летнего мужчину. Затем обвиняемый достал из кармана зажигалку и поджег облитого легковоспламеняющейся жидкостью потерпевшего. В результате поджога в квартире начался пожар, вследствие чего наступила мучительная смерть двух человек: облитый зажигательной жидкостью потерпевший и также находившийся в квартире 55-летний мужчина.

Обвиняемый покинул квартиру сразу после поджога, не вызвав помощь для спасения потерпевших. Из-за пожара дым и угарный газ распространились в подъезд и в другие квартиры, таким образом, опасности были подвергнуты жизнь и здоровье других жильцов.

Квартира, в которой был совершен поджог, принадлежит волостной управе Люганузе, в результате пожара волость понесла убытки на сумму более 20 000 евро.

Подозреваемый обвиняется еще в одном поджоге, представлявшем угрозу для жизни и здоровья человека: 6 мая 2016 года мужчина по причине личной обиды поджег квартиру в доме по улице Калеви в Кивиыли. В результате пожара владелец квартиры отравился угарным газом, ему оказали медицинскую помощь. Пожар также представлял опасность для жизни и здоровья остальных жильцов того же подъезда. 23 июля того же года мужчина поджег в Кивиыли социальную квартиру, которой пользовался, тем самым подвергнув опасности здоровье и жизнь своих соседей.

Предварительное уголовное следствие провела Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.