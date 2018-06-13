Kreditex Ühisraha: три рекомендации как стать успешным инвестором

Будьте всегда любопытными!

Подробную информацию о различных инвестиционных предложениях Вы найдете на портале коллективного финансирования Kreditex Ühisraha. Например, платформа отображает информацию о том, в течение скольких дней еще можно инвестировать в конкретное предложение. При вводе желаемой суммы инвестиции, Вы сразу увидите сумму предполагаемого дохода, процентную ставку и т.п.

В любом случае стоит обратить внимание и на то, какой рейтинг присвоен для различных инвестиционных возможностей. Буква «A» является показателем более низкого риска, а «C» обозначает тех, кто имеет более высокий риск, но в то же время и доходность у инвестиции будет более высокая.

Будьте более смелыми и рискованными!

Хоть портал и показывает как более, так и менее рискованные инвестиции, не всегда стоит делать ставки только в лучшие рейтинги. Худший рейтинг означает более высокую доходность инвестора. Несмотря на то, что это связано с небольшим элементом риска, этого не следует боятъся.

В частности, у инвесторов всегда есть спасательный круг в виде портала, который обеспечивает гарантию выкупа в размере 80%. Другими словами, инвестор может в любой ситуации восстановить не менее 80% от размера неудачной инвестиции.

Будьте терпеливы и не ограничивайте себя одним выбором!

Успешный инвестор стремится к стабильному высокодоходному портфелю, что в свою очередь требует смягчения рисков. Чтобы уменьшить потенциальные риски, стоит держать в портфеле большее количество разных инвестиций, а не вкладывать в одну.

Стабильный портфель – это 200-300 различных инвестиций, поэтому не стоит, получив первые доходы, сразу их забирать, разумнее направить их на рост портфеля, так сказать реинвестировать прибыль. Все это для увеличения доходности и Вашего успеха как инвестора.

Преимущества Инвестора

Инвестировать до 2000€ в месяц возможно не выходя из дома.

Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.

Гарантия выкупа 80%.

Получать доход ежемесячно.

Не нужно специальное образование.

При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.

Инвестировать можно начиная с 10€.

Частные лица не должны сами заниматься декларированием налога с прибыли – за инвестора это сделает портал.

Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/